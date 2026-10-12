Аналитики выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в России

Больше всего вакансий на российском рынке труда по итогам сентября было в ритейле и промышленности На российском рынке труда к концу сентября больше всего предложений для соискателей было сосредоточено в торговле, промышленности, строительстве, логистике, а также гостинично-ресторанной и туристической сферах.
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