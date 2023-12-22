Филиппа Киркорова заметили на катке с невестой

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Певец Филипп Киркоров был замечен на катке в центре Москвы. Примечательно, что покататься он пришел не с детьми, а с Татьяной Тур, которую уже давно записали в его невесты.
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