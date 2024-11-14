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Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

Французские власти завершили обучение бригады из 2300 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Франции.

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