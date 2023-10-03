Японцы выпустили умную подушку для сна на работе. Стоит всего 60$

Сон на работе не считается в Японии чем-то предосудительным. Рабочий день в Стране восходящего солнца очень длинный, поэтому немного вздремнуть в перерыве — абсолютно нормальная и даже уважаемая практика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии