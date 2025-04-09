Новый супергерой Лиги чемпионов: вы знали, что до феерии с «Реалом» Райс ни разу не забивал со штрафных?

Куртуа такого не ждал!Деклан Райс, который вечером 8 апреля забил два великолепных гола мадридскому «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов со штрафных ударов, — с отрывом самая дорогая покупка в истории «Арсенала».
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