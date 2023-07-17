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Удар "Вагнера" по Прибалтике. Появилось первое заявление от официального лица

Удар "Вагнера" по Прибалтике. Появилось первое заявление от официального лица

Удар "Вагнера" по Прибалтике, который с таким рвением обсуждали на экспертном уровне, получил первую оценку официального лица.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;&quot;Вагнер&quot; введён в Белоруссию для последующего захвата Сувалкского коридора. &quot; ...................... Что стратегически более чем приемлемо, хотя бы для нервирования руководства НАТО.
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3 час.
Андрей Stan
Блин на?! Как же уже достали эти, что блогера, что медийное личности, что &quot;политиканы&quot;?!&lt;... Ублюдки сраные... Какого хрена они вякают? Всех бы этих ублюдков привлекал бы по УК... Причем, чем выше статус и известность, тем сильнее бы опускал бы мразей...Одного факта, что они &quot;высказывают&quot; своёъ мнение, достаточно, чтобы этим мразям оказаться на скамье... ))) 1. Их мнение никого не интересует...; 2.Кроме всяких там  &quot;ЛОМов&quot; и зарубежных &quot;политиков и разведки&quot;, остальным глубоко на врать на это мнение...; 3. Эти мрази только подигрывают нашим противникам... )))
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3 час.

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