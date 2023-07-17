Удар "Вагнера" по Прибалтике. Появилось первое заявление от официального лица

Андрей Stan

Блин на?! Как же уже достали эти, что блогера, что медийное личности, что "политиканы"?!<... Ублюдки сраные... Какого хрена они вякают? Всех бы этих ублюдков привлекал бы по УК... Причем, чем выше статус и известность, тем сильнее бы опускал бы мразей...Одного факта, что они "высказывают" своёъ мнение, достаточно, чтобы этим мразям оказаться на скамье... ))) 1. Их мнение никого не интересует...; 2.Кроме всяких там "ЛОМов" и зарубежных "политиков и разведки", остальным глубоко на врать на это мнение...; 3. Эти мрази только подигрывают нашим противникам... )))