Удар "Вагнера" по Прибалтике, который с таким рвением обсуждали на экспертном уровне, получил первую оценку официального лица.
Удар "Вагнера" по Прибалтике. Появилось первое заявление от официального лица
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Дмитрий Гурин
""Вагнер" введён в Белоруссию для последующего захвата Сувалкского коридора. " ...................... Что стратегически более чем приемлемо, хотя бы для нервирования руководства НАТО.
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3 час.
Андрей Stan
Блин на?! Как же уже достали эти, что блогера, что медийное личности, что "политиканы"?!<... Ублюдки сраные... Какого хрена они вякают? Всех бы этих ублюдков привлекал бы по УК... Причем, чем выше статус и известность, тем сильнее бы опускал бы мразей...Одного факта, что они "высказывают" своёъ мнение, достаточно, чтобы этим мразям оказаться на скамье... ))) 1. Их мнение никого не интересует...; 2.Кроме всяких там "ЛОМов" и зарубежных "политиков и разведки", остальным глубоко на врать на это мнение...; 3. Эти мрази только подигрывают нашим противникам... )))
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3 час.
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