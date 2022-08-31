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Рolitico: РФ и США заходят на "опасную и неизведанную" ядерную территорию

Рolitico: РФ и США заходят на "опасную и неизведанную" ядерную территорию

Россия и США заходят на ранее неизведанную "ядерную территорию", заявили американские аналитики. По их мнению, несмотря на все прогнозы политологов о невозможности конфликта с применением смертоносного оружия, страны близки к нему, как никогда.

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