«Пролив закрыт» – ВМС КСИР: в Ормузе на мине подорвался супертанкер с нефтью Супертанкер с грузом более чем 2 млн баррелей сырой нефти на борту подорвался на морской мине и загорелся во время движения через Ормузский пролив.