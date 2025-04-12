ВСУ потеряли под Курском 5,5 тыс. единиц западной техники на $7,8 млрд

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области лишились 5,5 тыс. единиц западной техники на 7,8 млрд долларов, подсчитало агентство РИА Новости, опираясь на данные своих источников.
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