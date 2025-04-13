Пасха и Троица могут стать официальными праздниками в регионах России

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил обращения митрополитам 15 российских регионов с инициативой придать Пасхе и Дню Святой Троицы статус официальных праздничных дней на региональном уровне .
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