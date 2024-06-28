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Царьград

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Новосибирцы нарастили трафик на сайты новостроек Краснодара

Новосибирцы нарастили трафик на сайты новостроек Краснодара

Ежемесячно пользователи в России прокачивают более 40 тысяч ТБ данных, изучая сайты по покупке и выбору недвижимости.

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