Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Александр Ляшенко
    То знаешь, это знаешь.тогда почему так мутно отвечаешь,будто вангуешь.Если бы ты подписался: Т.Глоба. то всё. нет воп...Нарусова и Собчак...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Я хорошо знаю армию и за рейд частей спецназа по адресам нисколько не сомневаюсь, но и наличие опытных наёмников в кр...Нарусова и Собчак...
  • Владимир Нелюбин
    Не уж-то этих идиоток накажут????..Свежо придание..да верится с трудом...Нарусова и Собчак...

Нарусова и Собчак под подозрением

Нарусова и Собчак под подозрением

БЕЛОУСОВ ЗАПУСТИЛ ПРОВЕРКУ: НАРУСОВА И СОБЧАК ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ Ну что ж, друзья мои, в коридорах власти снова разгораются страсти, которым могли бы позавидовать сценаристы самого нашумевшего сериала.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Не уж-то этих идиоток накажут????..Свежо придание..да верится с трудом...
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7 час.
brigadier21 Snytsarienko
Я хорошо знаю армию и за рейд частей спецназа по адресам нисколько не сомневаюсь, но и наличие опытных наёмников в криминальных структурах нынешней России - то-же факт, и даже фактор. Так-что тут кто кого раньше смертельно ударит. К тому-же в деле есть третья сторона и у неё есть полный набор импортного вооружения, где гарантия, что клан Нарусовых не сработает с ней в тесной связке? Каждый раз в таких делах я вспоминаю рейд кавалерии Цезаря от Рубикона до Рима и помощь Конева Хрущёву, когда надо было разобраться с партийной элитой Сталина. Когда на кону власть в Государстве - возможны самые разные сочетания союзов.
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5 час.
Александр Ляшенко
То знаешь, это знаешь.тогда почему так мутно отвечаешь,будто вангуешь.Если бы ты подписался: Т.Глоба. то всё. нет вопросов.но ты же &quot;brigadier21 Snytsarienko&quot;, так соответствуй.
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47 мин.

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