Нарусова и Собчак под подозрением

brigadier21 Snytsarienko

Я хорошо знаю армию и за рейд частей спецназа по адресам нисколько не сомневаюсь, но и наличие опытных наёмников в криминальных структурах нынешней России - то-же факт, и даже фактор. Так-что тут кто кого раньше смертельно ударит. К тому-же в деле есть третья сторона и у неё есть полный набор импортного вооружения, где гарантия, что клан Нарусовых не сработает с ней в тесной связке? Каждый раз в таких делах я вспоминаю рейд кавалерии Цезаря от Рубикона до Рима и помощь Конева Хрущёву, когда надо было разобраться с партийной элитой Сталина. Когда на кону власть в Государстве - возможны самые разные сочетания союзов.