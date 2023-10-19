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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Соинвесторами команды «Формулы-1» «Альпин» стали несколько знаменитых спортсменов

Группа известных спортсменов, в том числе Трент Александер-Арнольд, Энтони Джошуа, Хуан Мата, Александр Зверев и Рори Макилрой стали частью инвестиционного консорциума, вложившего €200 млн в покупку 24% акций команды «Формулы-1» «Альпин».

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