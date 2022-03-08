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Псаки пригрозила Китаю «ответными шагами», если он не будет соблюдать санкции против России

Псаки пригрозила Китаю «ответными шагами», если он не будет соблюдать санкции против России

Представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что если Китай «не будет соблюдать» санкции, введенные странами Запада против России из-за ее военной операции на Украине, то это может повлечь «ответные шаги» со стороны Соединенных Штатов.

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