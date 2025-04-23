В Тульской области инспектор ПДН провела беседу со школьниками на тему профилактики преступности в молодежной среде

В Тургеневской средней общеобразовательной школе Чернского района состоялась профилактическая беседа учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции «Чернский» МО МВД России «Плавский» старшим лейтенантом полиции Анастасией Заец.
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