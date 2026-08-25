Bitwise запускает автоматизированные токенизированные портфели акций для Mag 7, ИИ и сектора робототехники

Bitwise запустила Automated Token Portfolios, позволяющие пользователям за пределами США автоматически воспроизводить и ребалансировать профессионально разработанные портфели токенизированных американских акций от Coinbase, сохраняя при этом право самостоятельного хранения средств в своих собственных кошельках.