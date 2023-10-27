Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года снизилась на 3%Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года снизилась на 3,3% - до 46,69 млрд рублей, следует из отчетности компании.