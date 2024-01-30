Ограничивает ли законодательство время пребывания на даче?

Некоторые СМИ сообщили о том, что в наступившем году в России могут измениться правила для дачников. Речь идет о порядке использования дачных домиков — якобы их можно будет использовать только в пригодный для этого сезон, а зимой туда приезжать запретят.
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