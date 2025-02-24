Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

ИМ Ильдус Мамлеев Да США безнадёжно отстали от России "нежась на лаврах победы в холодной войне"! У них просто ни чего нет, что бы они могли реально показать всему Миру! F-35 по сравнению с СУ-57, летающий гроб, который боятся показывать на авиосалонах. Танк "Абрамс" позавчерашний день в танкостроении! С гиперзвуком вообще полный швах, наблюдая за" Орешником" и "Змеевиком" нервно курят в сторонке, пробуют запретить их через ООН, угрожая России, за то что она очень близко "придвинулась" к граница НАТО. Ну что с этих болезлых возьмёшь!

Светлана Арт Послать в жопу всех этих переговорщиков) и делать так как нам надо!!! Все нас боятся, поэтому и бесятся! Умом Россию не понять, в Россию нужно только верить!!!!