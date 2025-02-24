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Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

  Почему США пошли на переговоры с Россией? Вопрос на самом деле не тривиальный. Его много кто задает, и все с разным подтекстом.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да США безнадёжно отстали от России &quot;нежась на лаврах победы в холодной войне&quot;! У них просто ни чего нет, что бы они могли реально показать всему Миру! F-35 по сравнению с СУ-57, летающий гроб, который боятся показывать на авиосалонах. Танк &quot;Абрамс&quot; позавчерашний день в танкостроении! С гиперзвуком вообще полный швах, наблюдая за&quot; Орешником&quot; и &quot;Змеевиком&quot; нервно курят в сторонке, пробуют запретить их через ООН, угрожая России, за то что она очень близко &quot;придвинулась&quot; к граница НАТО. Ну что с этих болезлых возьмёшь!
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8 час.
Светлана Арт
Послать в жопу всех этих переговорщиков) и делать так как нам надо!!! Все нас боятся, поэтому и бесятся! Умом Россию не понять, в Россию нужно только верить!!!!
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6 час.
Алексей Павлов
С гейропейцами и,  действительно не о чем говорить, кроме как: &quot;к ноге&quot;! А Путин слово держит, даже в невыгодные для себя моменты! И Россия очень богата Минералами, лесом и главное6 питьевой водой! Скоро начнутся схватки и за воду. И Трамп понял, что лучше дружить, чем воевать с Россией, Т.к. наша армия, ВПК и ядерная триада намного выше Запада. Запад силён, но ядерное оружие обнуляет все перевесы обычных вооружений.
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4 час.
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