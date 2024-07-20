Калужанам рассказали о празднике Луны

20 июля отмечают международный космический праздник – День Луны. В честь этого в Калужском музее космонавтики рассказали об истории изучения естественного спутника Земли20 июля отмечают международный космический праздник - День Луны.
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