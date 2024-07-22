Нефть подорожала после выхода Байдена из президентской гонки

Нефть подорожала на 0,4-0,5 % после заявления Байдена о прекращении кампании Мировые цены на нефть выросли после заявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки и прекращения кампании.
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