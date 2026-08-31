Магуайр сыграл рукой, но гол «МЮ» засчитан верно

На 56-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» (5:2) судья Крейг Посон правильно засчитал взятие ворот гостей, несмотря на то что перед голом Харри Магуайр сыграл рукой.
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