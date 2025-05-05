Борьба за титул чемпиона Суперлиги: как сыграл «Шериф» с «Петрокубом»

Захватывающая борьба за звание чемпиона молдавской футбольной Суперлиги. В дерби 8-го тура тираспольский «Шериф» на своем поле обыграл «Петрокуб» из Хынчешт со счетом 3:1 и приблизился к лидеру – оргеевскому «Милсами» – на 3 очка.