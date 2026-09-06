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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайцеховская о Трусовой: «Можно написать всего два слова: она вернулась! И поставить столько восклицательных знаков, сколько поместится в строку»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от возвращения в спорт Александры Трусовой (в замужестве Игнатовой).

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