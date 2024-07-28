Li Auto L7, L8 и L9 оказались самыми низкокачественными гибридными кроссоверами в Китае, Tank 500 Hi4-T — гораздо более качественный

Китайская сеть качества автомобилей — платформа, созданная национальным управлением по надзору за рынком — составила актуальный рейтинг (за первую половину текущего года) качества полноразмерных гибридных кроссоверов.
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