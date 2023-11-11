В Университете Лобачевского создали вакцину, которая защищает от рака мозга

Иметь иммунитет от рака — что-то из области фантастики. Но наши ученые решили попробовать. Сотрудники Нижегородского университета Лобачевского скрестили фрагменты опухоли с дендритными клетками костного мозга мышей.
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