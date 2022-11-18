Из Олекминского рудника будут поставлять железорудный концентрат в Китай

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Байкало-Амурскую горную компанию (БАГК), которая возобновляет производство на Олекминском руднике, откуда железорудный концентрат будет поставляться в Китай, сообщает правительство Амурской области.
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