Виктор Афзалов назначен временным главкомом Воздушно-космических сил России Елена ГалицкаяВ связи с недавними изменениями в руководстве Воздушно-космических сил Российской Федерации начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главкома, сменив на этой должности генерала армии Сергея Суровикина.
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