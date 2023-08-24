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Виктор Афзалов назначен временным главкомом Воздушно-космических сил России

Виктор Афзалов назначен временным главкомом Воздушно-космических сил России

Виктор Афзалов назначен временным главкомом Воздушно-космических сил России Елена ГалицкаяВ связи с недавними изменениями в руководстве Воздушно-космических сил Российской Федерации начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главкома, сменив на этой должности генерала армии Сергея Суровикина.

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