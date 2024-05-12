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Царьград

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Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых вице-премьеров и министров

Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых вице-премьеров и министров

В Кабмин могут включить глав сразу нескольких регионов России.Председатель Правительства России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства страны.

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Ваша Светлость
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