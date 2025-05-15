Саратовского учителя уволили за "пропаганду нацизма" в спектакле "Сын полка"

Поводом для увольнения стала нацистская символика на рукаве отрицательного персонажа.В Саратове разгорелся скандал с увольнением учительницы за "пропаганду нацизма", да еще в канун празднования 80-летия Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии