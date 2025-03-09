В реестр контролируемых лиц включили 685 тысяч иностранных граждан

По словам главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева, в Реестр контролируемых лиц были внесены данные о 685 тысячах иностранных граждан, которые не имеют законных прав находиться на территории Российской Федерации.
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