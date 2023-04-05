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Лавров ответил на требование Блинкена освободить журналиста

Лавров ответил на требование Блинкена освободить журналиста

Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопросы госсекретаря США Энтони Блинкена о задержании журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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