Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке

Сериал «Большая маленькая ложь», стартовавший в 2017 году и ставший хитом HBO, получит продолжение. О том, что проект не заброшен рассказала Николь Кидман, сопродюсер шоу и исполнительница одной из главных ролей.
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