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Рязанские новости

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Пожар в Рязанской области уничтожил дом и автомобиль

Пожар в Рязанской области уничтожил дом и автомобиль

Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, огонь уничтожил дом и легковой автомобиль.14 сентября около 12:05 в селе Осово Захаровского муниципального округа произошёл пожар в доме сезонного проживания.

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