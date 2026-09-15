Пожар в Рязанской области уничтожил дом и автомобиль

Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, огонь уничтожил дом и легковой автомобиль.14 сентября около 12:05 в селе Осово Захаровского муниципального округа произошёл пожар в доме сезонного проживания.
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