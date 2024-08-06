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VK Реклама запустила инструмент для диагностики сайтов

Рекламная платформа VK Реклама добавила инструмент для оценки технической работы сайта. Статистика в кабинете покажет, насколько быстро грузятся страницы, корректно ли настроены аналитические инструменты и готов ли ресурс к продвижению.

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