VK Реклама запустила инструмент для диагностики сайтов

Рекламная платформа VK Реклама добавила инструмент для оценки технической работы сайта. Статистика в кабинете покажет, насколько быстро грузятся страницы, корректно ли настроены аналитические инструменты и готов ли ресурс к продвижению.
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