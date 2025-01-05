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Аргументы и Факты

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Охране президента Кореи разрешили стрелять при попытке ареста Юн Сок Ёля

Охране президента Кореи разрешили стрелять при попытке ареста Юн Сок Ёля

Глава охраны президента Республики Корея Пак Чон Чжун дал своим сотрудникам разрешение использовать личное огнестрельное оружие, если потребуется, во время произошедшего 3 января конфликта с правоохранителями.

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