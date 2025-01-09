Новое оружие России остановило ВСУ под Курском: Карта специальной военной операции на Украине на 9 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий показывает, что борьба на ключевых направлениях приобретает всё более технологический характер.