Новое оружие России остановило ВСУ под Курском: Карта специальной военной операции на Украине на 9 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий показывает, что борьба на ключевых направлениях приобретает всё более технологический характер.
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