В США пожизненно отстранили тренера призеров Олимпиады Саппенфилд

Global Look Press/Keystone Press Agency/Adrian Wyld Тренера по фигурному катанию и хореографа призеров Олимпиады 2018 года Далилу Саппенфилд пожизненно отстранили от спортивной деятельности, сообщили в Центре безопасного спорта США.
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