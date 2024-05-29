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В США пожизненно отстранили тренера призеров Олимпиады Саппенфилд

В США пожизненно отстранили тренера призеров Олимпиады Саппенфилд

Global Look Press/Keystone Press Agency/Adrian Wyld Тренера по фигурному катанию и хореографа призеров Олимпиады 2018 года Далилу Саппенфилд пожизненно отстранили от спортивной деятельности, сообщили в Центре безопасного спорта США.

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