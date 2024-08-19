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В России назвали цель ударов ВСУ по мостам в Курской области

В России назвали цель ударов ВСУ по мостам в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мостам в Курской области, в частности, для того, чтобы помешать задаче военных России по уничтожению вторгшейся на территорию страны группировки, заявил в разговоре с «Лентой.

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