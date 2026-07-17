Андрей Дахин: «Более детальный анализ ещё впереди»

«Партийная система России к началу июля приобрела стартовую предвыборную конфигурацию, определился состав политических партий, которые будут бороться за мандаты депутатов Государственной Думы», — считает д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии