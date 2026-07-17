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Нижегородская правда

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Андрей Дахин: «Более детальный анализ ещё впереди»

Андрей Дахин: «Более детальный анализ ещё впереди»

«Партийная система России к началу июля приобрела стартовую предвыборную конфигурацию, определился состав политических партий, которые будут бороться за мандаты депутатов Государственной Думы», — считает д.

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