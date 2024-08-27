В вопросах миграции мы, увы, пока следуем деструктивной западной повесточке...

После моветона, случившегося в першой Хранции с мосье Полем Дю Ровым, или как там его, логично предположить, что интерес вменяемых людей, проживающих пока на Западе, к недавно подписанному нашим Президентом указу об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, ещё возрастёт.
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