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В Оленино появятся новые мемориальные доски

В Оленино появятся новые мемориальные доски

В Твери на площадке Дома «Юнармии» прошла торжественная церемония передачи мемориальных табличек: при поддержке федерального Российского военно-исторического общества (РВИО) 14 памятных досок были переданы представителям муниципалитетов для последующей установки в округах региона.

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