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Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей, хвастаясь аудиторией

Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей, хвастаясь аудиторией

РИА "Новости" Рэпер Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей.Все началось с того, что музыкант похвастался количеством слушателей на стриминговом сервисе Spotify - за месяц у него было больше 2,6 миллиона слушателей.

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