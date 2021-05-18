Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей, хвастаясь аудиторией

РИА "Новости" Рэпер Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей.Все началось с того, что музыкант похвастался количеством слушателей на стриминговом сервисе Spotify - за месяц у него было больше 2,6 миллиона слушателей.