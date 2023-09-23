В реестр запрещенных планируют включать сайты, где есть информация о том, как зайти на уже заблокированные в России ресурсы, в том числе в социальные сети.
Российские власти ужесточат контроль в интернете
Комментарии
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ЛР
Людмила Руденко
Правильно!
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11 час.
А
Анатолий
Многие интернет магазины даже проводят розыгрыши в запрещенном Инстаграме чтобы привлечь больше покупателей. Может стоит начать штрафовать их, а не языком трепать.
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11 час.
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