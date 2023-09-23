Парламентская газета

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  • Анатолий
    Многие интернет магазины даже проводят розыгрыши в запрещенном Инстаграме чтобы привлечь больше покупателей. Может ст...Российские власти...
  • Людмила Руденко
    Правильно!Российские власти...
  • Дмитрий Бакланов
    Да.. Без кастрюли на голове такое не придумаешь...Драпеко объяснила...

Российские власти ужесточат контроль в интернете

Российские власти ужесточат контроль в интернете

В реестр запрещенных планируют включать сайты, где есть информация о том, как зайти на уже заблокированные в России ресурсы, в том числе в социальные сети.

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Комментарии
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ЛР
Людмила Руденко
Правильно!
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11 час.
А
Анатолий
Многие интернет магазины даже проводят розыгрыши в запрещенном Инстаграме чтобы привлечь больше покупателей. Может стоит начать штрафовать их, а не языком трепать.
Ответить
11 час.

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