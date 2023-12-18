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Столичный зритель придирчив: как Долина подытожила 50 лет творческой деятельности

Столичный зритель придирчив: как Долина подытожила 50 лет творческой деятельности

Лариса Долина подвела итог 50-летней творческой деятельности на сцене. В честь этого 5 декабря 2023 года народная артистка России вместе со своим коллективом подарила своим поклонникам праздник в Московском Международном Доме Музыки.

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