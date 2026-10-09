Екатерина Багратион: как жена опозорила героя Отечественной войны 2 сентября 1800 года в церкви Гатчинского дворца произошло событие, которое современники назвали «причудой царя».
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