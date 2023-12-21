На Мостим-2023 рассказали о ключевых проектах цифровой трансформации строительной отрасли Москвы

20 декабря в рамках форума MOSТИМ, посвященного цифровизации строительной отрасли в части применения ТИМ, с докладом выступил начальник Управления цифровизации градостроительной деятельности Департамента градостроительной политики Роман Гнездилов, который рассказал о развитии цифровых паспортов и уникальных идентификационных номеров (УИН) объектов, а также уже реализованных в Стройкомплексе услугах, электронных сервисах и проектах в рамках повсеместного перехода на «цифру».