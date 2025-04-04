ФАС предложила АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) увеличить ассортимент закупаемого картофеля, добавив в него овощи меньшего размера, чем те, что предлагаются в торговых сетях.
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