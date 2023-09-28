Экспорт пищевых продуктов стал надёжным источником пополнения российского бюджета. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, из чего складываются доходы бюджета России.
Россия просит у США еще немного еды
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Зеля, алкаш всея Руси заждался тебя, поторопись.
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15 час.
Михаил Афонин
Начало 90-х. Солдаты армии, которая всего несколько лет назад считалась одной из самых сильных армий мира, разгружают гуманитарку из США.
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14 час.
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