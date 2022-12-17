«Чикаго» проиграл 14 матчей из последних 15 и идет на последнем месте в НХЛ. Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Миннесоте» (1:4) в очередном матче регулярного чемпионата.
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